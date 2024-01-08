أول رد من متعب الحربي على عرضي الهلال والنصر

حسم النجم متعب الحربي موقفه من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الميركاتو الشتوي الحالي، بعد تلقيه أكثر من عرض.

متعب الحربي يؤكد استمراره

وينتهي عقد متعب الحربي في صيف عام 2026، إلا أنه يحظى باهتمام كبير من أكثر من ناد، وفي مقدمتهم الهلال والنصر، حيث تقدموا بعروض مالية كبيرة، بجانب لاعبين ضمن الصفقة.

وأكد متعب الحربي في مقطع فيديو نشره الصحافي عيسى المسمار، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، استمراره في الشباب، وعدم انتقاله إلى الهلال أو النصر في الميركاتو الشتوي الحالي.

ويُعد الحربي صاحب الـ23 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وشارك معه في أكثر من 90 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

الشباب في دوري روشن

وتسعى الإدارة الشبابية للحفاظ على النجوم، أملًا في تحسن نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة من الفوز 5 مرات، وخسر 6 مرات، وتعادل 8 مرات.