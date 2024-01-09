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أول رسالة من والد محمد السبيعي بعد القبض على قاتليه

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٦ مساءً
أول رسالة من والد محمد السبيعي بعد القبض على قاتليه
المواطن - فريق التحرير

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وجه ناصر السبيعي، والد المغدور محمد السبيعي، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بعد إلقاء القبض على المتهمين بقتل ابنه في جدة.

وقال الوالد، في مقطع فيديو على منصة إكس: “الحمد لله على تمام النعمة والشكر له سبحانه وتعالى، أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على حرصهم الشديد على متابعة قضية ابني محمد السبيعي، حفظهم الله جميعاً”.

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وأضاف: “كذلك أتقدم بالشكر لسمو وزير الداخلية وسمو أمير المنطقة ونائبه، وكذلك الشكر موصول للجهات الأمنية ممثلة في شرطة منطقة مكة المكرمة والتي كان لها دور فعال منذ الـ 24 ساعة الأولى في كشف هوية المجرمين والحصول على صورهم ومتابعتهم حتى وصلوا إلى مركز شرصان ثم إلى مركز حداد بني مالك، وتلك الشعاب والأودية وصبرهم 24 ساعة مستمرة في رصد طريق المجرمين، مما سهل القبض عليهم ولله الحمد”.

وختم: “أسأل الله جل وعلا أن يتغمد ابني محمد بواسع رحمته وأن يقبله في الشهداء، وحفظ الله هذه الدولة المملكة العربية السعودية، شعباً ووطناً”.

القبض على المتهمين

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية المتهمين بإطلاق نار على مواطن أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان في محافظة جدة نتج عنه وفاته، حيث تم القبض عليهما وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”.

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