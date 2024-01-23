أول ظهور لوزير الدفاع الأمريكي بعد دخوله المستشفى سرًّا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء، أن بلاده مستمرة في العمل على توصيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا، مشددًا على التركيز على الاحتياجات العسكرية لكييف، من أجل الدفاع عن نفسها.

أول ظهور لوزير الدفاع الأمريكي

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، في أول ظهور علني منذ دخوله المستشفى، على مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء الذين أظهروا التزامًا بأمن أوكرانيا المستدام.

جاءت تصريحات أوستن خلال أول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى سرًّا، وكان ذلك بشكل افتراضي من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

🇺🇸 Pentagon chief Lloyd Austin took part in a video conference on Ukraine for the first time since his hospitalization and called on others not to hesitate in their support amid the reduction in American aid. pic.twitter.com/Dl2h3qiz3E — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 23, 2024

أزمة دخوله المستشفى سرًّا

ودخل أوستن (البالغ من العمر 70 عامًا) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ميريلاند في 22 ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع (البنتاجون) سببًا لدخوله المستشفى حتى التاسع من يناير. وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين وفاجأ البيت الأبيض.

تجاهل الحديث عن صحته

وظهر أوستن في بث مباشر بضع دقائق وهو يدلي بملاحظات افتتاحية، وجلس وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو شعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا فوق طابعة بجانبه.

وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن أوستن لم يتحدث عن حالته الصحية فيما يبدو، وطالب بأنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.