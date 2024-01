أول ظهور لوزير الدفاع الأمريكي بعد دخوله المستشفى سرًّا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الثلاثاء، أن بلاده مستمرة في العمل على توصيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا، مشددًا على التركيز على الاحتياجات العسكرية لكييف، من أجل الدفاع عن نفسها.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي، في أول ظهور علني منذ دخوله المستشفى، على مواصلة العمل مع الحلفاء والشركاء الذين أظهروا التزامًا بأمن أوكرانيا المستدام.

جاءت تصريحات أوستن خلال أول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى سرًّا، وكان ذلك بشكل افتراضي من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

🇺🇸 Pentagon chief Lloyd Austin took part in a video conference on Ukraine for the first time since his hospitalization and called on others not to hesitate in their support amid the reduction in American aid. pic.twitter.com/Dl2h3qiz3E

