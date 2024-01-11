أيلون ماسك ينفي مزاعم تعاطيه المخدرات: غير صحيحة

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نفى الملياردير الأمريكي أيلون ماسك المزاعم المنتشرة بشأن تعاطيه المخدرات، مؤكداً أنها غير صحيحة، مضيفاً أنه لا يتعاطى أي نوع من العقاقير المخدرة لعلاج الاكتئاب.
وأوضح أن وكالة ناسا كانت قد طلبت منه بعض الاختبارات العشوائية، وذلك بعد أن قام بتدخين الماريغوانا عام 2018،في برنامج جو روغان، وذلك لمدة 3 سنوات، مشيرًا أنه لم يتم العثور على أي أثار لأي مادة مخدرة.
فيما أكد العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة تسلا، أنه يتعاطى المخدرات مما أثر بشكل سلبي على أدائه لعمله، مشيرًا إلى أنه في حفلاته يقدم العديد من أنواع المخدرات، ولكنه يقوم بجعل ضيوفه يوقعون على اتفاقيات عدم الإفصاح.
وأوضح ماسك أنه حصل على وصفة طبية تمكنه من تعاطي الكيتامين والماريغوانا في الأماكن العامة، لكن الجميع يخشى عليه من تأثيرهما، وبالتالي قيادته لشركة تسلا.