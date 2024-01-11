إتاحة سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار عبر Apple Pay

أعلن الحساب الرسمي لإيجار على منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay.

طريقة سداد الدفعات الإيجارية

وأوضح إيجار طريقة سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار عبر Apple Pay عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على القائمة “المالية” في إيجار واختيار “عرض الفواتير”.

اختيار العقد ثم “إجراء دفعة”.

سيتم الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.

إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.

تسجيل بيانات بطاقات مدى واختيار “الدفع الآن” أو السداد عن طريق “Apple Pay”.

حصر التعامل المالي

يذكر أن الهيئة العامة للعقار أعلنت في وقت سابق، عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير الجاري.

وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.