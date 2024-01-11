إتاحة سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار عبر Apple Pay

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أعلن الحساب الرسمي لإيجار على منصة “إكس”، أن سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار أصبح متاحًا الآن عبر Apple Pay.
وأوضح إيجار طريقة سداد الدفعات الإيجارية السكنية في إيجار عبر Apple Pay عن طريق الخطوات التالية:
يذكر أن الهيئة العامة للعقار أعلنت في وقت سابق، عن بدئها بحصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في “إيجار” ابتداءً من 15 يناير الجاري.
وأوضحت الهيئة أنّ حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار يشمل جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، حيث لن يُعتد بعد هذا التاريخ بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153)، مضيفةً إلى أنّ قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية.