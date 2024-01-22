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إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٤٤ مساءً
إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان , تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن مهربي المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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