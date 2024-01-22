مستشعر الضوء في الهواتف الذكية وسيلة للتجسس دون تشغيل الكاميرا إحباط تهريب 115 كجم من القات بجازان صيني يجمع ثروة طائلة من تمزيق صور المطلقين محمد كنو: الكرة مليئة بالمفاجآت وهدفنا المنافسة على اللقب منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023 فيصل بن فرحان يناقش تطورات الأوضاع في غزة مع نظيره الأردني أطعمة شتوية تحفظ الصحة وتعزز المناعة نائب أمير مكة يمنع إقامة الحفلات الترحيبية أو جمع مبالغ مالية أثناء زيارته للمحافظات فيصل الغامدي ضمن مواهب شابة تألقت بالجولة الثانية طبيعة إصابة حسان تمبكتي
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان , تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.