Icon

فيلم هورايزون السعودي على نتفلكس Icon متحدث الأرصاد : استمرار تدني درجات الحرارة في الثلث الأول من الشتاء Icon مفاجأة سارة لـ تشافي قبل انطلاق كأس السوبر الإسباني Icon السعودية تعتمد أول دواء لعلاج فقر الدم المنجلي والثلاسيميا Icon السعودية تتصدر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء 2023 Icon محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا Icon ماجد عبدالله يستعيد ذكريات التتويج بأول لقب آسيوي Icon وظائف شاغرة بمجموعة الفطيم القابضة Icon قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني بالسعودية Icon فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 115 كيلو قات في جازان

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٤ مساءً
إحباط تهريب 115 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 115 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أرقام البلاغات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار

خفض إنتاج النفط 2.2 مليون برميل يومياً.. أوبك+ تواجه انخفاض الأسعار

تقويم التعليم توضح آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار

تقويم التعليم توضح آلية احتساب المقابل المالي حال تعديل مقر الاختبار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم