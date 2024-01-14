شاهد .. هاتريك فينسيوس جونيور وهدف ليفاندوفسكي يُشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق الملك سلمان وولي العهد يهنئان فريدريك العاشر مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام توتنهام هوتسبير استفسارات لـ مساند بشأن الاستقدام من الهند إحباط تهريب 135 كيلو قات في جازان تشكيل نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد يوتيوب تواصل حربها على أدوات منع الإعلانات ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (135) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.