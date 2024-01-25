إحباط تهريب 172 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 3 أشخاص

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب وترويج أكثر من (172) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة عسير، والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيمان ومواطن، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.