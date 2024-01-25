إحباط تهريب 172 كيلوجرامًا من القات المخدر والقبض على 3 أشخاص الجوازات تدشّن مشروع تطوير نظام الأرشفة الإلكترونية هاكثون المسؤولية المجتمعية يختتم فعالياته بإعلان الفائزين وتكريمهم طلال حاجي عن رقمه التاريخي: مجرد بداية وأطمح للمزيد ترقب انطلاق رالي حائل الدولي .. السعودية تحتضن أكبر سباقات السيارات في العالم إحباط عملية إرهابية في الكويت الجماهير سر تألق المنتخب السعودي بكأس آسيا 2023 سالم الدوسري: نسعى للفوز بجميع المباريات والقادم أفضل منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي
أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب وترويج أكثر من (172) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمنطقة عسير، والقبض على مهربيها ومروجيها، وهم مقيمان ومواطن، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.