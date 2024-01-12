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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 280 كيلو قات في جازان

الجمعة ١٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢١ مساءً
إحباط تهريب 280 كيلو قات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

أرقام البلاغات

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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