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مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة

إحباط تهريب 43 كجم من الشبو في منفذ الربع الخالي

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٤ مساءً
إحباط تهريب 43 كجم من الشبو في منفذ الربع الخالي
المواطن - فريق التحرير

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​​​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 43 كيلوجرامًا من مادة “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

تفاصيل ضبط الشبو

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على 43 كيلوجرامًا من الشبو، مخبأة بداخل خزان وقود المركبة.

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إحكام الرقابة الجمركية

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

 

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