إحباط تهريب 43 كجم من الشبو في منفذ الربع الخالي

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 43 كيلوجرامًا من مادة “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على 43 كيلوجرامًا من الشبو، مخبأة بداخل خزان وقود المركبة.
وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الربع الخالي تحبط محاولة تهريب 43 كيلوجرام من مادة "الشبو"، عُثر عليها مخبأة بداخل خزان الوقود لإحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
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— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 1, 2024