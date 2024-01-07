إحباط تهريب 470 كجم من القات في جازان تشكيل مباراة آرسنال ضد ليفربول برعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024 غداً اتفاقية لتعزيز التعاون بين وزارة الطاقة ونيوم منافسة بين النصر والأهلي لحسم صفقة كاسيميرو نصيحة ذهبية لمن يفشلون في إنقاص الوزن غاليتي: ناد سعودي واحد مهتم بضم دي بروين حساب المواطن يرد على مسن يسكن بمنزل شعبي بدون صك جيرو يتألق مع ميلان بـ3 أرقام مميزة صلاة الميت على مؤذن جامع الإمام تركي بن عبدالله
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (320) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.