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تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بالعارضة

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٥ مساءً
إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بالعارضة
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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