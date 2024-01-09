حريق هائل يلتهم مصنعاً في إيران وسقوط جرحى إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بالعارضة أهداف ومزايا سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية الجديد بالصور.. مطار الملك خالد يستقبل نجوم ريال مدريد وأتلتيكو مهرجان أندية الهواة المسرحي يشهد عرض مسرحية البروفة الأخيرة خالد الزعاق ينعى شقيقه: لله ما أخذ وله ما أعطى وزارة الطاقة: أتمتة 2500 محطة فرعية بالمشاعر المقدسة بنسبة 100% قطع جثة ابنته وأخفاها في الثلاجة لمدة عام بتونس بندر الخريف: نظام الاستثمار التعديني الجديد من أفضل الأنظمة عالمياً وزارة الطاقة تعلن عن 50 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى
تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.