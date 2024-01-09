إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بالعارضة

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود، في قطاع العارضة بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، من إحباط تهريب 60 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.