طريقة تعديل حجز قطار الحرمين إحباط تهريب 650 كجم من القات المخدر بجازان إيلون ماسك يوجه رسالة لبايدن بشأن أزمة الحدود تحذير للباحثين عن الفقع : ابتعدوا عن حرم الحدود راكيتيتش يودع إشبيلية ويقترب من الشباب 4 آلاف تصريح لحوالي 500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج عوائد السياحة البيئية سترتفع نحو 30% سنويًا هل يحضر نيمار افتتاح ملعب الهلال؟ آرسنال ويوفنتوس يسعيان لضم سافيتش لقطات مثيرة من فورمولا الدرعية بعدسة “المواطن”
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 380 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، تهريب (270) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.