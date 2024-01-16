Icon

النيابة العامة: عقوبة التعدي على الآثار السجن وغرامة 300 ألف ريال Icon مطار الملك فهد الدولي يكسر حاجز الـ 10 ملايين مسافر Icon رسميًا.. انتهاء صراع النصر والاتحاد حول حمد الله Icon المقبل: منتدى الألكسو للأعمال والشراكات مبادرة سعودية تؤسس نموذجًا جديدًا مستدامًا للمستقبل Icon سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند مستوى 12077 نقطة Icon وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon الأرصاد: لم نلامس الصفر المئوي وفرصة تأثر السعودية بموجات باردة واردة Icon مجلس الوزراء يوجه الجهات الحكومية بتعديل لوائحها الخاصة بعطلتي عيدي الفطر والأضحى Icon فيصل بن فرحان: الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة Icon الشورى يدعو صندوق التنمية الوطني للمساهمة في إيجاد الوظائف للمواطنين بصورة دقيقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع الدائر

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٣ مساءً
إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع الدائر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا

مانشيني يتحدث للإعلام عن مواجهة عمان غدًا

ترامب يفوز بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري

ترامب يفوز بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد
السعودية اليوم

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في هيئة الإحصاء

وظائف
مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170 مليون دولار
العالم

مارك زوكربيرج يبني مخبأ سريًا بـ 170...

العالم
قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه
الرياضة

قرار الشباب يُصعب انتقال نجم الهلال إليه

الرياضة
أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال
الرياضة

أرتيتا: هذا سبب فوز فولهام ضد آرسنال

الرياضة
الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019
الرياضة

الهلال يطمح لتكرار سيناريو 2019

الرياضة
التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
آخر الاخبار

التعليم تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء...

آخر الاخبار
سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط اللعب أساسيًّا
الرياضة

سلطان الغنام يكذّب تصريحات مانشيني: لم أشترط...

الرياضة