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تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

إحباط عمليتين لتهريب القات والأقراص الممنوعة بجازان

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥١ مساءً
إحباط عمليتين لتهريب القات والأقراص الممنوعة بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة فيفا لتهريبه 97,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي وضبط بحوزته سلاح ناري، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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