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إحكام تحدد متطلبات وخطوات التسجيل لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٠ مساءً
إحكام تحدد متطلبات وخطوات التسجيل لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام
المواطن - فريق التحرير

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حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، تفاصيل إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام.

طلبات استكمال صكّ الاستحكام

– الإعلان في الصحيفة
– إضافة الأطوال والمساحة
– التعديل الذي يؤثر على المجاورين
– مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام

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متطلبات التقديم

  • صك تملك مكتسب الصفة نهائية
    • رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره
    • هوية مقدم الطلب
    • هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة، واذا كان وارثاً يتم إرفاق حصر ورثة
    • تسجيل حساب في منصة إحكام

خطوات التسجيل

– التسجيل في منصة إحكام
– مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
– تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
– متابعة حالة الطلب في المنصة

 

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