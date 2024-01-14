نقل الحجاج بالتاكسي الطائر.. حلم جديد يتحول إلى حقيقة إحكام تحدد متطلبات وخطوات التسجيل لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام حساب المواطن: 4 حالات لتسجيل المرأة المتزوجة مبادرة تحفيزية للمنشآت المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية مدني الطائف ينقذ 6 أشخاص إثر حريق في مبنى سكني سعادة غامرة في الرياض بعد افتتاح نفق الدرعية التدريب التقني بالمدينة المنورة يحدد مواعيد التسجيل للفصل الثالث الطلاب يعودون للمدارس اليوم.. تحديد موعد الإجازة المقبلة شركة تهامة: المحكمة رفضت التصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية
حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، تفاصيل إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام.
– الإعلان في الصحيفة
– إضافة الأطوال والمساحة
– التعديل الذي يؤثر على المجاورين
– مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام
– التسجيل في منصة إحكام
– مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة
– تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة
– متابعة حالة الطلب في المنصة