إحكام تحدد متطلبات وخطوات التسجيل لاستكمال إجراءات صكوك الاستحكام

حددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام”، تفاصيل إجراءات صكوك الاستحكام التي تنظرها لجان النظر عبر منصة إحكام.

طلبات استكمال صكّ الاستحكام

– الإعلان في الصحيفة

– إضافة الأطوال والمساحة

– التعديل الذي يؤثر على المجاورين

– مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام

متطلبات التقديم

صك تملك مكتسب الصفة نهائية

• رفع تقرير مساحي عن طريق مكتب هندسي معتمد في منصة إحكام يتضمن رقم الصك وتاريخه ومصدره

• هوية مقدم الطلب

• هوية ممثل صاحب الطلب مع الوكالة، واذا كان وارثاً يتم إرفاق حصر ورثة

• تسجيل حساب في منصة إحكام

خطوات التسجيل

– التسجيل في منصة إحكام

– مراجعة المكتب الهندسي لإرفاق التقرير المساحي من قبلهم في المنصة

– تعبئة النموذج وإرفاق المستندات المطلوبة

– متابعة حالة الطلب في المنصة

