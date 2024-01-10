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منها المشاعر المقدسة والمواقع الأثرية

إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٢٨ مساءً
إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها
المواطن - فريق التحرير

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قالت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) إن هناك 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والتعليمات.

مواقع عقارية لا يجوز اكتساب الملكية فيها

وأوضحت إحكام عبر حسابها على منصة إكس أن المواقع هي: حدود الحرمين الشريفين، مسارات ومحطات الكهرباء، المواقع الأثرية، قمم الجبال، المحميات الوطنية، المشاعر المقدسة، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك، مواقع الخامات المعدنية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.

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كما شملت المواقع أيضًا: محميات الحياة الفطرية، حرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، المرافق والخدمات العامة، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة، أراضي المراعي والغابات، أراضي المتنزهات البرية، الأراضي الساحلية، حرم الحدود.

مركز الاتصال الموحد

وخصصت الأمانة العامة مركز الاتصال الموحد للرد على الاستفسارات وتلقي ملاحظات المستفيدين وذلك عبر ثلاثة قنوات، وهي الهاتف الموحد رقم “920035544” وحسابها على منصة إكس Ehkaam@ بالإضافة إلى البريد الإلكتروني [email protected] وذلك خلال أوقات العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساء.

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