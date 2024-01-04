إدارة روما تُقرب سبينازولا من دوري روشن

يبدو أن النجم الإيطالي ليوناردو سبينازولا، بات قريبًا من مغادرة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

نهاية التعاقد مع روما

وينتهي عقد سبينازولا صاحب الـ30 عامًا، مع روما بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد حاليًّا دون الحصول على موافقة ناديه.

عروض سعودية أمام سبينازولا

وذكرت صحيفة Il Messaggero: “سبينازولا يحظى باهتمام عدة أندية في دوري روشن السعودي، مع تجاهل إدارة روما بدء محادثات تجديد عقده حتى الآن”.

وأضافت: “وسيوفر رحيل النجم الإيطالي في الشتاء مليون و500 ألف يورو، لصالح إدارة روما، وهو ما يمثل نصف الراتب السنوي للاعب، كما يمكن للنادي الحصول على مقابل من الصفقة”.

وسبق أن ارتبط اسم سبينازولا، بمفاوضات مع ناديي الأهلي والشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.

ويجيد النجم الإيطالي، اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويمتلك خبرات مميزة بفضل تجاربه العديدة، حيث سبق ولعب في صفوف أندية؛ يوفنتوس، أتالانتا، إمبولي وروما.

وشارك اللاعب في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في جميع البطولات هذا الموسم، إلا أنه تواجد على مقاعد البدلاء في آخر مواجهتين بالدوري الإيطالي أمام نابولي ويوفنتوس.