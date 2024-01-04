إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل

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أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة إم بي سي في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 8 يناير 2024 .
وأضافت تداول، في بيان لها، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة، برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.