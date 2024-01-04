إدراج أسهم إم بي سي في السوق الرئيسية الاثنين المقبل

أعلن سوق الأسهم السعودية “تداول”، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة مجموعة إم بي سي في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 8 يناير 2024 .

إدراج أسهم إم بي سي

وأضافت تداول، في بيان لها، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة، برمز تداول 4072 وبالرمز الدولي SA15U0CHVK19 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.