إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إسقاط 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخ بالستي، أطلقها مساء أمس الثلاثاء المتمرّدون الحوثيون من اليمن باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة في بيان رسمي، أن “الهجوم” لم يسفر عن أي خسائر.

وأضافت: “الحوثيون المدعومون من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر”.

وواصل البيان: “القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخاً بالستياً”.

وختم: “التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات إف18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية”.