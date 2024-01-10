وزارة التجارة تدعو الشركات لتعديل “عقد التأسيس” مجانًا إسقاط 18 مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء حالة الطقس اليوم الأربعاء: أمطار خفيفة وضباب محمد بن سلمان يقود التطوير بخطط إبداعية أكثر من إستراتيجيات التنمية القديمة هروب زعيم المافيا واقتحام مبنى التلفزيون وسط حالة فوضى بالإكوادور تحذير من سفارة السعودية لدى كندا للمواطنين مرسيدس تطلق مساعدًا افتراضيًّا بالذكاء الاصطناعي الدفع إلزاميًّا عبر القنوات الرقمية للعقود السكنية الجديدة بدءًا من 15 يناير رياح شديدة لمدة 9 ساعات على منطقة المدينة المنورة
أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إسقاط 18 طائرة مسيّرة مفخّخة وصاروخين مجنّحين وصاروخ بالستي، أطلقها مساء أمس الثلاثاء المتمرّدون الحوثيون من اليمن باتّجاه مسارات شحن دولية في جنوب البحر الأحمر.
وأوضحت القيادة في بيان رسمي، أن “الهجوم” لم يسفر عن أي خسائر.
وأضافت: “الحوثيون المدعومون من إيران شنّوا هجوماً معقّداً بطائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتّجاه إيرانية التصميم، وصواريخ كروز مضادّة للسفن، وصاروخ بالستي مضادّ للسفن، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه جنوب البحر الأحمر”.
وواصل البيان: “القوات الأميركية والبريطانية المنتشرة في المياه المجاورة أسقطت في المجموع 18 مسيّرة وصاروخي كروز وصاروخاً بالستياً”.
وختم: “التصدّي لهذا الهجوم الحوثي الجديد تولّته مقاتلات إف18 أقلعت من على متن حاملة الطائرات الأميركية آيزنهاور وثلاث مدمرات أميركية ومدمرة واحدة بريطانية”.