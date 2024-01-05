إصابة أيمن يحيى تُربك حسابات روبيرتو مانشيني

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تسببت إصابة اللاعب أيمن يحيى، في إرباك حسابات المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني.
وكان يحيى تعرض للإصابة في مباراة السعودية ولبنان أمس حيث أُصيب في مفصل الكاحل الأيمن.
وفي حال استمرار إصابة يحيى قد يضطر المدرب مانشيني لإخراجه من القائمة وضم لاعب بديل عنه.
وفي وقت سابق، استدعى مانشيني، 3 لاعبين، وهم؛ محمد البريك، طلال حاجي وريان حامد، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًّا في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لكأس آسيا 2023.
ولعبت السعودية ضد لبنان على ملعب نادي الوكرة القطري، في مباراة ودية بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام والجماهير، وانتهت المواجهة بفوز كتيبة مانشيني بهدف نظيف، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لكأس آسيا.