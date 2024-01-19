إصابة حارس الشباب بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، قبل قليل، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى فريق الشباب، كيم سيونغ جيو.

إصابة كيم سيونغ جيو بالرباط الصليبي

وأشار الاتحاد الكوري الجنوبي، إلى أن كيم سيونغ جيو، تعرض لإصابة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، وأكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبدأ حارس الشباب، كيم سيونغ جيو، منافسات كأس آسيا 2023، كأساسي خلال مباراة كوريا الجنوبية ضد البحرين، وساهم في تحقيق منتخب بلاده لفوز هام بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينتهي مشواره في البطولة.

الشباب يحاول إيجاد البديل

ومن المتوقع أن تبدأ إدارة النادي في البحث عن حارس مرمى آخر، خاصة أن كيم سيونغ جيو، يُشارك بشكل أساسي مع الفريق، وسيتسبب غيابه لفترة طويلة في إرباك الحسابات الفنية.

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، أملًا في تحسن الأداء.