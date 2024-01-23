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إصابة رونالدو قد تكون السبب .. إعلاميون يحللون أسباب إلغاء وديات النصر في الصين

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٥٢ مساءً
إصابة رونالدو قد تكون السبب .. إعلاميون يحللون أسباب إلغاء وديات النصر في الصين
المواطن - محمد سمعه

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حلل بعض الإعلاميين والنقاد الرياضيين الأسباب التي أدت لإلغاء مباريات النصر الودية في الصين والتي كان من المقرر إقامتها خلال شهر يناير الجاري.

البداية كانت مع الإعلامي الرياضي محمد البكيري الذي قال: “هل أخرجت شعبية كريستيانو رونالدو فريقه النصر من الصين؟! بيان النادي لم يوضح سبب خلف أول حادثة إلغاء استضافة كروية ودية في العالم، هناك العديد من الأنباء تشير إلى أن إصابة الدون رونالدو نسفت فكرة الشركة من حضور الفريق، الخاسر الكرة السعودية وليس النصر فقط”.

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أما الناقد الرياضي محمد الدويش فقال: “ألغوها في الصين ولكن من يلغي آثار الاستقبال الخيالي من نفسياتهم؟”.

شعبية النصر تتخطى السعودية والعالم العربي 

بينما قال الناقد الرياضي النصراوي محمد العنزي: “النصر لم يعد ظاهرة لدى السعوديين والعرب، النصر يتخطى ذلك بكثير، نحو العالم، ما حدث في الصين من إلغاء الجولة بسبب عدم السيطرة على الجمهور يعكس معنى أن تكون نادي عالمي وذو جماهيرية طاغية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نادي النصر عن تأجيل مباراتيه الوديتين في الصين أمام فريقي شنغهاي وتشجيانج حيث كان من المقرر إقامة المباراتين يومي 24 و28 يناير.

وجاء بيان العالمي كالتالي عبر حسابه في منصة ”إكس”: “يُحزننا أن نعلن أنه ولسوء الحظ ولأسباب خارجة عن سيطرة أصفر الرياض، تم تأجيل الحدث المكون من مباراتين مقررتين يومي 24 و28 يناير إلى موعد سيحدد لاحقًا”.

وأضاف البيان: “لقد جئنا هنا إلى مدينة شينزين الصينية مع الكثير من الاحترام لمشجعي كرة القدم في الصين وتحديدًا لمشجعي النصر وقائده كريستيانو رونالدو، مع أخذ ذلك في الاعتبار بالإضافة إلى العلاقة الوثيقة بين السعودية والصين، ونحن كفريق سعودي مستعدون لاستكمال معسكرنا في الصين والبقاء في سينزين تلك المدينة التي رحبت بنا ترحيبًا كبيرًا علاوة على ذلك اتفقنا مع المنظمين على تحديد موعد مباراة جديدة في أقرب وقت ممكن في الصين”.

واختتم البيان: “لقد أظهر النصر دائمًا التزامه غير المشروط بهذه البطولة وسافر بفريقه الكامل بما في ذلك رونالدو للمشاركة في تلك الجولة”.

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