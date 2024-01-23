إصابة شخصين جراء اشتعال لحظي في منزل بالخبر

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أصيب شخصان جراء اشتعال لحظي في أحد المنازل في الخبر.
وقال الدفاعي المدني إنه باشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة، نتجت عنه إصابة شخصين وأضرار مادية.