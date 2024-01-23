إصابة شخصين جراء اشتعال لحظي في منزل بالخبر

أصيب شخصان جراء اشتعال لحظي في أحد المنازل في الخبر.

وقال الدفاعي المدني إنه باشر حادث اشتعال لحظي في منزل بحي الصدفة، نتجت عنه إصابة شخصين وأضرار مادية.