إصابة كيم سيونغ تفتح الباب لعودة فواز القرني

فتحت إصابة حارس المرمى الكوري الجنوبي، كيم سيونغ جيو، الباب لعودة الحارس فواز القرني للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

إصابة كيم سيونغ بالرباط الصليبي

وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة كيم سيونغ جيو بقطع في الرباط الصليبي؛ تعرض له خلال مشاركته مع المنتخب في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباريات كأس آسيا 2023.

الشباب في ورطة

وجاءت إصابة كيم سيونغ جيو، لتضع الشباب في ورطة قبل مواجهة روما، يوم 24 يناير، حيث إن محمد العبسي انضم للمنتخب الأولمبي، واستدعي روبرتو مانشيني، حامد الشنقيطي للأخضر، فيما تم استبعاد فواز القرني.

فواز القرني قد يعود

وأكدت تقارير قبل أسبوعين، أن إدارة نادي الشباب أبلغت فواز القرني صاحب الـ31 عامًا، بأن يبحث عن ناد جديد في الميركاتو الشتوي الحالي؛ لأنه خارج الحسابات الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقد تضطر إدارة نادي الشباب، لاستدعاء القرني؛ للمشاركة في التدريبات الجماعية، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم أمام روما، أو استدعاء أحد الحراس من درجة الشباب.

وانضم فواز القرني إلى الشباب في يونيو 2021، قادمًا الاتحاد، وخاض 36 مباراة معه، إلا أنه لم يعد أساسيًا منذ ضم كيم سيونغ في صيف 2022، ثم تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع الأخضر قبل كأس العالم؛ ليغيب موسمًا كاملًا.