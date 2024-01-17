Icon

إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر Icon أكثر من 60 مشاركاً في هاكثون المسؤولية المجتمعية 2 Icon صفقة يابانية تُقرب فوفانا من مغادرة النصر Icon هندرسون في طريقه لأياكس الهولندي Icon إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 Icon ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان Icon سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة Icon تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة Icon الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد Icon وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الترفيه
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستقطب أكثر من 900 ألف زائر سنوياً

إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٣ مساءً
إطلاق المخطط العام لمشروع THE RIG بمساحة تتجاوز 300 ألف متر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة تطوير متنزه النفط إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمطورة لمشروع (.THE RIG)، اليوم، عن إطلاق مخطط المشروع العام، الذي يمثّل رؤية طموحة ستعيد تعريف الرياضات البحرية وسياحة المغامرات، وذلك تماشيًا مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية المملكة 2030 الهادفة للمساهمة في نمو قطاع السياحة، وبشكل مباشر وغير مباشر في استحداث فرص العمل للكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي.

تجربة فريدة للضيافة والمغامرة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة رائد بخرجي، أن تجربة الضيافة والمغامرة الفريدة ستمتد على مساحة بناء تزيد عن 300 ألف متر مربع، وعلى بعد 40 كلم من الساحل وبالقرب من جزيرة الجريد، وحقل البري النفطي في الخليج العربي، مشيراً إلى أن المتوقع أن يستقطب المشروع بحلول العام 2032 أكثر من 900 ألف زائر سنوياً، ويجذب شريحة واسعة من الزوار المحليين والإقليميين والعالميين بما فيهم عشاق الإثارة والمغامرة والمستكشفين والباحثين عن العطلات المتوازنة والباحثين عن الاسترخاء.

قد يهمّك أيضاً
تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

غلق موقعين لتصنيع منتجات التبغ بنشارة الخشب في جدة

غلق موقعين لتصنيع منتجات التبغ بنشارة الخشب في جدة

مشروع THE RIG

وأبان أن المشروع يضم مجموعة واسعة من الخيارات السياحية المتعددة التي تشمل الإقامة والترفيه، من بينها ثلاثة فنادق بإجمالي 800 غرفة، و11 مطعمًا، ومتنزه لألعاب المغامرات ورياضات الإثارة، ومرسى عالمي، ومهابط للطائرات المروحية، فيما سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية تشمل مركزًا خاصًا للغوص، إضافة إلى متنزه للألعاب الترفيهية والمائية ومركز للرياضات الإلكترونية، ومسرح تفاعلي، وساحة متعددة الأغراض.

ونوه بخرجي، أن تصميم المشروع يستمد من مفهوم منصات النفط البحرية، هذا المفهوم الذي يحتفي بإرث المملكة وتاريخها العريق في قطاعيّ النفط والغاز من خلال إيجاد تجربة ترفيهية استثنائية وفريدة من نوعها، ليصبح إحدى وجهات العالم السياحية التي يتحتم على الجميع زيارتها.

مشروع THE RIG مشروع THE RIG

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن خالد: 7 سنين ما سجلت عليه خطأ واحدًا
السعودية اليوم

فيصل بن سلمان يشيد بـ سعود بن...

السعودية اليوم
ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في الاسم التجاري
السعودية اليوم

ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق...

السعودية اليوم
تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
السعودية اليوم

تفعيل مبادرة استخدام وسائل النقل الخفيفة بمكة...

السعودية اليوم
مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل في بعض القرارات رغم عدم قناعتنا لأن طاعته من طاعة الله
العالم

مشعل الأحمد : لم نخالف الأمير الراحل...

العالم
كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر
الرياضة

كاسترو يحدد أول صفقة شتوية لـ النصر

الرياضة
سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق
السعودية اليوم

سحب منخفضة وضباب على 3 مناطق

السعودية اليوم
12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال
وظائف

12 وظيفة شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال

وظائف
تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي
الرياضة العالمية

تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام...

الرياضة العالمية