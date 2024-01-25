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الحقيل التقى عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال

إطلاق المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٢ صباحاً
إطلاق المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير
المواطن - حسن عسيري - أبها

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تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، الأربعاء، سير الأعمال بالمشاريع التنموية في منطقة عسير، والوقوف على آخر المستجدات في مشروع “بهجة” وملف “معالجة التشوه البصري”، وذلك بحضور معالي أمين المنطقة المهندس عبدالله بن مهدي الجالي وعدد من قيادات الوزارة والأمانة.

مشاريع تنموية

والتقي الحقيل في مستهل زيارته للمنطقة بقيادات ومسؤولي الأمانة ورؤساء البلديات في عسير؛ للوقوف على مستوى الإنجاز في عدد من المشاريع التنموية ومعالجة التحديات، بالإضافة إلى الاطلاع على الخطط التطويرية التي رسمتها أمانة المنطقة؛ لتعزيز التنمية الحضرية والارتقاء بالخدمات البلدية بعسير، وخطة وكالة الاستثمار في تنمية النشاطات الاقتصادية في المنطقة ودعم المستثمرين.

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كما التقى الحقيل، عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال في منطقة عسير، حيث ناقش اللقاء الفرص الاستثمارية التي توفرها الوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني ضمن البرامج والمبادرات التنموية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا على سعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين.

منصة رقمية

بعد ذلك، دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى بمنطقة عسير لمشاريع بقيمة ٣,٧ مليار ريال، كما زار المختبر الهندسي للعينات؛ الذي يُعنى باختبارات التربة والإسفلت والخرسانة، واطلع على الخطة التشغيلية وآلية عمل المختبر، حيث أُجريت اختبارات لأكثر من 8 آلاف عينة خلال العام الماضي، منوهًا ُأهميته لضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أعلى مواصفات الجودة.

كما زار معرض العينات الحضرية الذي يحتضن أدوات لمشاريع الحدائق والطرق والإنارة والكباري والانفاق وواجهات المباني ولوحات الطرق والمباني لأكثر من 45 شركة متخصصة، كما يضم أحدث التقنيات المستخدمة في مشاريع المنطقة، حيث يعتبر المعرض الأول من نوعه في عسير.

تطوير حديقة الأندلس

ووقف الحقيل، خلال جولته التفقدية على مشروع تطوير حديقة الأندلس؛ والتي تُعد من أكبر حدائق أبها، إذ يهدف المشروع لأن تكون الحديقة مفتوحة ومفعمة بالأنشطة الترفيهية، ودمجها بمجموعة من الخدمات المبتكرة وفقًا لأعلى المواصفات، لجعلها نموذجًا من نماذج تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يذكر أن زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى منطقة عسير تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التفقدية التي يجريها في مختلف مدن ومحافظات ومناطق المملكة؛ للوقوف المشروعات والمبادرات والبرامج الخاصة بالوزارة في القطاعين البلدي والإسكاني، والاطلاع على سير الأعمال بالمشاريع التنموية.

 

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