إطلاق حملة اعتناء في الأحساء لتحصين النشء من الأفكار الضالة

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دشّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، بمجلسه في مقر المحافظة اليوم الثلاثاء، أعمال حملة “اعتناء” التوعوية التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية بحضور المدير العام لفرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ محمد بن مروعي خواجي ورئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأحساء الشيخ محمد بن إبراهيم السبيت وعدد من منسوبي الهيئة.
وأشاد محافظ الأحساء بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد، مؤكدًا أهمية هذه الحملات التوعية على الفرد والمجتمع.
كما اطلع على معرض “ولاء” الخاص بالأمن الفكري والذي يشتمل على مسائل مهمة تتعلق بالأمن الفكري وأصل السمع والطاعة لولاة أمرنا والتمسك بالجماعة والحذر من الفرقة والاختلاف والحفاظ على مقدرات الوطن.
وأوضح الشيخ الخواجي أن حملة “اعتناء” تهدف إلى المساهمة في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة.
ورفع الشيخ الخواجي شكره لمحافظ الأحساء على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المحافظة مما ساهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.