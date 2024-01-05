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تستمر طوال منافسات البطولة

إطلاق لعبة فانتازي كأس آسيا 2023

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٧ مساءً
إطلاق لعبة فانتازي كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إطلاق لعبة فانتازي كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير.

لعبة فانتازي كأس آسيا

وأوضح أن لعبة فانتازي كأس آسيا ستكون متاحة للجماهير في كافة أرجاء العالم، من خلال زيارة الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم the-AFC.com أو تنزيل التطبيق الرسمي للاتحاد AFC LIVE.

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وأضاف: “يمكن لجماهير كرة القدم الآسيوية بدء المشاركة في اللعبة من خلال انتقاء التشكيلة الافتراضية الخاصة بهم لخوض مباريات كأس آسيا AFC قطر 2023، بميزانية افتراضية تبلغ 100 مليون، وسيتم رفعها إلى 105 ملايين في الأدواء الإقصائية”.

فانتازي كأس آسيا 2023
إطلاق اللعبة في البطولة

تفاصيل اللعبة

وتتكون كل تشكيلة بالمجموع من 15 لاعباً، من بينهم 11 لاعب في التشكيلة الأساسية لمباريات كأس آسيا، و4 لاعبين بدلاء، ويمكن للجماهير وضع الاستراتيجيات وإدارة الفريق، والمنافسة مع المشاركين، بجانب المشاركة في بطولات دوري خاصة مع أصدقائهم.

وتستمر لعبة فانتازي كأس آسيا 2023 على امتداد فترة البطولة، وهي تمنح منصة تفاعلية مثيرة للجماهير من أجل إظهار قدراتهم الاستراتيجية في إدارة الفريق عبر عمل صفقات الانتقال، أو استخدام عامل المضاعفة Booster من أجل اكتساب نقاط إضافية بالاعتماد على أداء اللاعبين في المباريات الفعلية.

فانتازي كأس آسيا 2023
إطلاق اللعبة في البطولة – المصدر afc

وتابع الآسيوي في تقريره: “في نهاية المسابقة، يحصل أفضل 20 مشاركاً بحسب مجموع النقاط التي جمعوها، على العديد من الجوائز، في حين يحصل أفضل ثلاثة لاعبين في مجموع النقاط، على فرصة حصرية من أجل حضور مباراة لفريقهم المفضل في التصفيات الآسيوية خلال عام 2024”.

وجاء في ختام التقرير: “يمكن الانضمام للمشاركة في اللعبة الآن، واختيار الفريق الخاص استعداداً لانطلاق المباراة الأولى في كأس آسيا يوم 12 يناير 2024.. وتنطبق الشروط والأحكام”.

كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

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  • مهدي صالح عيدان

    كيفية تنزيل اللعبة؟

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