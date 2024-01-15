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تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء

إطلاق منصة أثر الإلكترونية لحوكمة إجراءات التبرع بالأعضاء في السعودية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥١ مساءً
إطلاق منصة أثر الإلكترونية لحوكمة إجراءات التبرع بالأعضاء في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أطلق المركز السعودي لزراعة الأعضاء منصة أثر الإلكترونية, التي تعد قاعدة بيانات موحدة لحوكمة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة، حيث يتم من خلالها رقمنة إجراءات التبرع وسلسلة إمداد الأعضاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عملية مطابقة الأنسجة بين المتبرع والمتلقي المحتمل، وحساب مؤشرات الأداء لرحلة التبرع وزراعة الأعضاء، بالإضافة إلى إتاحة إمكانية ومرونة الربط الالكتروني، والتكامل مع أنظمة المعلوماتية الصحية.

أهمية منصة أثر

وأوضح مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال بن تركي القوفي، بأن هذه المنصة تأتي ضمن الجهود الحثيثة للمركز لإدارة وتحسين عمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها، وتوفير خدمات ذات قيمة مضافة.
ويسعى المركز من خلال إطلاق هذه المنصة لتطبيقها في كافة المنشآت الصحية الممارسة لزراعة الأعضاء إلى الإسهام في رفع أعداد المتبرعين وزارعي الأعضاء وإنهاء معاناة أكبر عددٍ ممكن من مرضى الفشل العضوي، والاستفادة القصوى من كل حالة تبرع، وتحسين جودة إجراءات التبرع وزراعة الأعضاء.

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