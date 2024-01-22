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إطلاق نسخة جديدة من تطبيق حساب المواطن والبوابة الإلكترونية

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٣ مساءً
إطلاق نسخة جديدة من تطبيق حساب المواطن والبوابة الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق حساب المواطن والبوابة الإلكترونية للبرنامج بعد التحديث والتطوير وإضافة بعض الخدمات الجديدة.

وقال البرنامج إن ذلك يأتي بهدف تحقيق تجربة أفضل للمستفيدين، حيث تم إضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.

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تحديث تطبيق حساب المواطن

وقال البرنامج إن لتحديثات الجديدة على مستوى التطبيق تشمل الخدمات التالية :

 

تحديث البوابة الإلكترونية

أما التحديثات التي أدخلت على البوابة الإلكترونية فتشمل ما يلي:

 

تطبيق حساب المواطن

التسجيل في حساب المواطن

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

 

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