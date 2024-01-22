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أعلن برنامج حساب المواطن عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيق حساب المواطن والبوابة الإلكترونية للبرنامج بعد التحديث والتطوير وإضافة بعض الخدمات الجديدة.
وقال البرنامج إن ذلك يأتي بهدف تحقيق تجربة أفضل للمستفيدين، حيث تم إضافة خدمات وحلول متكاملة لخدمة المستفيدين.
وقال البرنامج إن لتحديثات الجديدة على مستوى التطبيق تشمل الخدمات التالية :
أما التحديثات التي أدخلت على البوابة الإلكترونية فتشمل ما يلي:
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.