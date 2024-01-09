إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار

أعلنت جمعية مساعي الخيرية إطلاق النسخة الأولى من هاكثون مساعي، اليوم الثلاثاء، تفاعلا مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030م)، لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وسعيا للمشاركة في دعم منظومة الابتكار والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

هاكثون مساعي

ويعمل “هاكثون مساعي” على استقطاب الأفكار ذات الطابع الابتكاري وتبنيها واحتضانها بهدف تطويرها والعمل عليها، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع قابلة للتطبيق، عن طريق مجموعة من الأنشطة وورش العمل والاستشارات.

🏆 | #هاكثون_مساعي تُطلق جمعية مساعي الخيرية #هاكثون_مساعي (مسار الابتكار). والذي يهدُف إلى تحفيز المُبتكرين على تقديم أفكارهم بحلولٍ إبداعية، ضمن مُعسكرٍ تدريبي، وورش عملٍ متخصصة. #هاكوثونات بادروا بالتسـجيل |

🔗https://t.co/ZpZ7vItUKD 🗓️ ينتهي التسجيل في 5 فبراير. pic.twitter.com/T2BSzQ3ylB — جمعية مساعي الخيرية (@masaeeei) January 7, 2024

حلول ابتكارية للتحديات

وتتضمن رحلة الهاكثون “معسكر الابتكار” الذي يساعد المشاركين على فهم الابتكار وتطوير مشاريعهم، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع في عدة مجالات، تحت إشراف خبراء متخصصين في الملكية الفكرية.

ويهدف “هاكثون مساعي” إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، والتشجيع على المشاركة بحلول ابتكارية والمساهمة في رعاية ودعم الموهوبين وأصحاب الأفكار الإبداعية وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراعات.

ويأتي إطلاق الهاكثون في نسخته الأولى، تأكيدا على نجاح مخرجات مسار الابتكار لعامي 2022 و2023، وما حققته الجمعية من إنجازاتٍ سابقة سعت من خلالها أن تكون مستفيداتها في مصاف المبتكرين والمخترعين وإعداد مُبتكرات قادرات على المنافسة محليا وخارجيا، لتكون “مساعي” جمعية استباقية في عالم الابتكار.