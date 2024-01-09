Icon

السعوديون عن محمد بن سلمان: عراب الرؤية وملهم الأمة ونور المملكة المشع Icon إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار Icon تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور Icon تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي Icon سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية Icon فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم Icon تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء Icon حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 Icon الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم Icon الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يمكن الشباب من تطوير قدراتهم ومهاراتهم

إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار

الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٢ مساءً
إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جمعية مساعي الخيرية إطلاق النسخة الأولى من هاكثون مساعي، اليوم الثلاثاء، تفاعلا مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030م)، لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وسعيا للمشاركة في دعم منظومة الابتكار والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.

هاكثون مساعي

ويعمل “هاكثون مساعي” على استقطاب الأفكار ذات الطابع الابتكاري وتبنيها واحتضانها بهدف تطويرها والعمل عليها، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع قابلة للتطبيق، عن طريق مجموعة من الأنشطة وورش العمل والاستشارات.

قد يهمّك أيضاً
عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا

عمالقة الشركات التكنولوجية حول العالم يعتمدون السعودية مقرًّا إقليميًّا

السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10 سنوات

السعودية تقترض 86 مليار ريال في 2024.. رحلة الديون السعودية خلال 10...

 

حلول ابتكارية للتحديات

وتتضمن رحلة الهاكثون “معسكر الابتكار” الذي يساعد المشاركين على فهم الابتكار وتطوير مشاريعهم، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع في عدة مجالات، تحت إشراف خبراء متخصصين في الملكية الفكرية.

ويهدف “هاكثون مساعي” إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، والتشجيع على المشاركة بحلول ابتكارية والمساهمة في رعاية ودعم الموهوبين وأصحاب الأفكار الإبداعية وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراعات.

ويأتي إطلاق الهاكثون في نسخته الأولى، تأكيدا على نجاح مخرجات مسار الابتكار لعامي 2022 و2023، وما حققته الجمعية من إنجازاتٍ سابقة سعت من خلالها أن تكون مستفيداتها في مصاف المبتكرين والمخترعين وإعداد مُبتكرات قادرات على المنافسة محليا وخارجيا، لتكون “مساعي” جمعية استباقية في عالم الابتكار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم