السعوديون عن محمد بن سلمان: عراب الرؤية وملهم الأمة ونور المملكة المشع إطلاق هاكثون مساعي لدعم الإبداع والابتكار تأجيل محاكمة المتسبب في وفاة أشرف عبدالغفور تفاصيل صفقة تعاقد الأهلي المصري مع وسام أبو علي سايك موتورز تحتل المرتبة الأولى في مبيعات السيارات الصينية فيديو متداول يوثق تجمد الماء فجر اليوم في حوطة بني تميم تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير وجازان حتى الـ9 مساء حظر أكل لحوم الكلاب في كوريا 2027 الرياض تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم الإصدار الأول للسندات الحكومية الدولي يستقبل 30 مليار دولار
أعلنت جمعية مساعي الخيرية إطلاق النسخة الأولى من هاكثون مساعي، اليوم الثلاثاء، تفاعلا مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030م)، لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وسعيا للمشاركة في دعم منظومة الابتكار والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.
ويعمل “هاكثون مساعي” على استقطاب الأفكار ذات الطابع الابتكاري وتبنيها واحتضانها بهدف تطويرها والعمل عليها، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع قابلة للتطبيق، عن طريق مجموعة من الأنشطة وورش العمل والاستشارات.
🏆 | #هاكثون_مساعي
تُطلق جمعية مساعي الخيرية #هاكثون_مساعي (مسار الابتكار). والذي يهدُف إلى تحفيز المُبتكرين على تقديم أفكارهم بحلولٍ إبداعية، ضمن مُعسكرٍ تدريبي، وورش عملٍ متخصصة. #هاكوثونات
بادروا بالتسـجيل |
🔗https://t.co/ZpZ7vItUKD
🗓️ ينتهي التسجيل في 5 فبراير. pic.twitter.com/T2BSzQ3ylB
— جمعية مساعي الخيرية (@masaeeei) January 7, 2024
وتتضمن رحلة الهاكثون “معسكر الابتكار” الذي يساعد المشاركين على فهم الابتكار وتطوير مشاريعهم، وتقديم حلول ابتكارية للتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع في عدة مجالات، تحت إشراف خبراء متخصصين في الملكية الفكرية.
ويهدف “هاكثون مساعي” إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع، والتشجيع على المشاركة بحلول ابتكارية والمساهمة في رعاية ودعم الموهوبين وأصحاب الأفكار الإبداعية وتوفير بيئة مناسبة لاحتضان الأفكار، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة المخترعين السعوديين في مجال الاختراعات.
ويأتي إطلاق الهاكثون في نسخته الأولى، تأكيدا على نجاح مخرجات مسار الابتكار لعامي 2022 و2023، وما حققته الجمعية من إنجازاتٍ سابقة سعت من خلالها أن تكون مستفيداتها في مصاف المبتكرين والمخترعين وإعداد مُبتكرات قادرات على المنافسة محليا وخارجيا، لتكون “مساعي” جمعية استباقية في عالم الابتكار.