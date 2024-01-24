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ضمن برنامج الإكثار وإعادة التوطين

إطلاق 34 كائناً فطرياً بمحمية الوعول

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٠ مساءً
إطلاق 34 كائناً فطرياً بمحمية الوعول
المواطن - فريق التحرير

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أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الأربعاء، 34 كائناً فطرياً في محمية الوعول بمركز الحلوة جنوب حوطة بني تميم، وذلك ضمن برنامجه لإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وإعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الأحيائي في السعودية.

إطلاق ظباء وطيور

وأوضح المركز أنه جرى إطلاق 20 من ظباء الإدمي، و14 طائرًا من ضمنها نسور، وقطا، وبوم، لتؤدي هذه الكائنات أدوارها البيئية وتسهم في تعزيز التنوع الأحيائي وتدعم ملف المحمية لإدراجها في القائمة الخضراء التابعة للاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN.

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وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد قربان، إن عملية الإطلاق تأتي في ظل حرص المركز على تحقيق مستهدفاته في استدامة الحياة الفطرية، والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي فيها، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة.

وأضاف أن الإطلاق في المحمية لم يقتصر فقط على الكائنات التي يتم إكثارها في مراكز الإكثار، بل شمل كائنات من المعاد تأهيلها في مراكز الإيواء، منها طيور مهاجرة يتم إطلاقها ضمن نطاق هجرتها كجزء من الالتزامات والجهود الدولية في المحافظة على هذه الأنواع.

وتابع أن المركز يمتلك مراكز تعد في طليعة المراكز العالمية المتخصصة بإكثار الكائنات المهددة بالانقراض وتوطينها في بيئاتها الطبيعية حسب أدق المعايير العالمية، وينفذ أبحاثًا تتعلق بظروف عيشها، ويتابع ويرصد التنوع الأحيائي في المناطق المحمية باستخدام التقنيات الحديثة لتعقب المجموعات الفطرية وجمع البيانات وفهم الممكنات والمخاطر التي تواجه الحياة الفطرية.

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