إطلالات ساحرة وأجواء مبهرة في حفل Joy awards

شهدت السعودية مساء اليوم انطلاق أضخم حفل في الشرق الأوسط لتوزيع توزيع جوائز Joy awards جوي أوورد 2024 بمشاركة العديد من نجوم العالم حيث جمع الحفل نجوم هوليود ونجوم بوليود جنبًا إلى جنب مع نجوم السعودية والعالم العربي.

وتنافس النجوم في الظهور بإطلالات رائعة وساحرة وسط الأجواء المبهرة التي سادت الحفل حيث التقط المشاركون الصور التذكارية على اللافندر كاربت.

أجواء Joy awards

ويشارك في حفل جوي أوورد الذي يعد من أكبر الفعاليات التكريمية كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة والموسيقى والمتميزين في شتى المجالات، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والمؤثرين الاجتماعيين وأهل الصحافة والإعلام والشخصيات العامة وغيرهم.

تكريم صناع الترفيه

ويتميز حفل جوائز صناع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرعة عنها، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن خمسة اختصاصات أساسية هي السينما والموسيقى والمؤثرين والرياضة والمسلسلات الدرامية.