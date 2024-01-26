إعادة فتح طريق الهدا بعد توقف هطول الأمطار وإزالة الصخور

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، مساء اليوم الجمعة، إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين.

إعادة فتح طريق الهدا

وأوضح حساب أمن الطرق في منصة إكس أنه تم إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار وإزالة الصخور المتساقطة ووضوح الرؤية، متمنين السلامة للجميع.