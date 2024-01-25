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للقبول في الجامعات

إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٤٦ مساءً
إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي
المواطن - فريق التحرير

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أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات، وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.

إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي

وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن قرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بناءً على توجيه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي، مبيّنًا أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم، وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية.

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