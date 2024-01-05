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بحسب ما أعلن تركي آل الشيخ

إغلاق بوليفارد سيتي اليوم بعد رقم حضور قياسي بـ 200 ألف زائر

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٣٧ مساءً
إغلاق بوليفارد سيتي اليوم بعد رقم حضور قياسي بـ 200 ألف زائر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، إغلاق بوليفارد سيتي اليوم بعد تجاوز الحضور 200 ألف زائر.

وقال آل الشيخ عبر منصة إكس: أعتذر لجمهورنا الكريم سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار؛ حرصًا على خدمتكم وراحتكم.. حققنا رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا اليوم ولأول مرة تعدى 200 ألف زائر.

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موسم الرياض

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وموقع webook من خلال الرابط: هنا.

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