إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا اليوم

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، إلى أنه سيتم إغلاق كامل وجزئي لمسارات طريق القدية لوجود أعمال إنشائية.

أعمال إنشائية

وأوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق عبر منصة إكس، أنه سيتم إغلاق طريق القدية باتجاه العاصمة الرياض كاملًا، وجزئيًّا باتجاه محافظة المزاحمية، اعتبارًا من اليوم بتاريخ 10/ 7/ 1445هـ، وذلك من الساعة الـ (1) صباحًا حتى الـ (4) صباحًا، وتحويل الحركة باتجاه ديراب؛ لوجود أعمال إنشائية.