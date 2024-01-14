إغلاق منشأة غذائية في خميس مشيط بسبب مخالفات تصنيع حلاوة طحينية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضبط منتجات غذائية (حلاوة طحينية)، نظرا لوجود العديد من المخالفات في البطاقة التعريفية والتغذوية، علمًا بأنه يتم تصنيعها داخل منشأة غير مرخصة في خميس مشيط.

وقالت “الهيئة”، في بيان: “من خلال جولات الرصد والتقصي، رصدت ممارسة المنشأة لنشاط تصنيع تلك المنتجات في الفترة المسائية، وعليه تم التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ووزارة التجارة ووزارة الصناعة وبلدية المحافظة لضبط المنشأة”.

وأضافت: “رصدنا العديد من المخالفات في المنشأة ومنها ممارسة التصنيع والتخزين دون الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى تدني مستوى النظافة بجميع أرجاء المصنع ووجود حشرات في استراحة العمال ومستودعات المنتج النهائي، وعدم امتلاك عدد من العاملين شهادات صحية، ووجود صدأ على أجهزة تحضير المنتج الغذائي، إضافةً إلى وجود ميكروب السالمونيلا”.

وأشارت “الهيئة” إلى أنه جرى ضبط وحجز جميع المنتجات الغذائية، وسحب عينات للتحليل، وإغلاق المنشأة ومستودعاتها احترازيًا لحين التصحيح، كما جرى استدعاء ممثل المنشأة لسماع أقواله وإكمال الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا للإحالة إلى النيابة العامة.

ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.