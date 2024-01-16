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بسبب سوء النتائج

إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٠ مساءً
إقالة جوزيه مورينيو من تدريب روما
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي روما الإيطالي اليوم عن إقالته للبرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

روما يُعاني مع جوزيه مورينيو

وعانى روما مع المدرب البرتغالي من سوء النتائج في الدوري الإيطالي الموسم الحالي حيث تلقى الفريق 7 هزائم في بطولة الدوري كان آخرها من ميلان.

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وأصدر نادي روما بيانًا عبر موقعه في الإنترنت جاء كالتالي: ” نريد في روما توجيه الشكر لـ مورينيو على جهوده وشغفه مع الفريق منذ وصوله، ونشكره على لحظاته الرائعة معنا، لكن التغيير حاليًا هو أفضل خيار للفريق”.

وتابع روما: “نتمنى التوفيق لـ مورينيو ولمساعديه في المستقبل”.

وكان جوزيه مورينيو تولى تدريب روما في عام 2021 وحقق معه لقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2021/2022.

مورينيو - جوزيه مورينيو

ميلان ضد روما

وفي أول أمس، حقق فريق ميلان فوزًا كبيرًا على ضيفه روما بنتيجة 3- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل الفرنسي ياسين عدلي الهدف الأول للروسونيري من تصويبة قوية في الدقيقة الـ11.

وفي الشوط الثاني، سجل الفرنسي جيرو الهدف الثاني للروسونيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ70، سجل الأرجنتيني لياندرو باريديس الهدف الأول لروما من ركلة جزاء.

وبتمريرة مميزة بكعب القدم من جيرو، تمكن الفرنسي ثيو هيرنانديز من تصويبة قوية، من إضافة الهدف الثالث للروسونيري بالدقيقة الـ85.

 

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