إقبال جماهيري على “بيت الصقر” بعد افتتاحه من اتحاد القدم السعودي

افتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، منطقة “بيت الصقر” والمخصصة للجماهير السعودية وجماهير آسيا وذلك بمنطقة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

معلومات عن بيت الصقر

وشهد “بيت الصقر” في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من جماهير المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، حيث استمتعت بالأجواء الرائعة وكذلك الفعاليات والأنشطة الحركية من بينها فعاليات “شوت” بالإضافة إلى “خزينة الصقور” التي تحوي صور للمنتخب الوطني خلال مشاركاته في البطولات الآسيوية وتتويجه بالألقاب القارية وكذلك قمصان الأخضر طوال تاريخه بالنسخ السابقة من كأس آسيا، وغيرها من الفعاليات.

ومن المقرر أن يستقبل “بيت الصقر” جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب الوطني، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.

وتبلغ مساحة بيت الصقر الواقع في منطقة كتارا 10.000 متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب الوطني.

وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب الوطني المتنوعة والتي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.