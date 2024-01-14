Icon

طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها Icon الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد Icon عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما Icon الصراع بين غزة وإسرائيل سيؤدي بنهاية المطاف إلى إعلان دولة فلسطينية بحلول 2034 Icon زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة Icon موجة إنتاج تاريخية للغاز المسال بـ290 مليار دولار Icon عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال Icon رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني Icon حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة Icon أقدم ملكات أوروبا تتخلى عن عرشها رسميًّا في محاولة لإنقاذ ابنها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لدعم الأخضر في كأس أمم آسيا

إقبال جماهيري على “بيت الصقر” بعد افتتاحه من اتحاد القدم السعودي

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٨ مساءً
إقبال جماهيري على “بيت الصقر” بعد افتتاحه من اتحاد القدم السعودي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

افتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، منطقة “بيت الصقر” والمخصصة للجماهير السعودية وجماهير آسيا وذلك بمنطقة كتارا بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

معلومات عن بيت الصقر

وشهد “بيت الصقر” في يومه الأول إقبالًا كبيرًا من جماهير المنتخبات المشاركة في كأس آسيا، حيث استمتعت بالأجواء الرائعة وكذلك الفعاليات والأنشطة الحركية من بينها فعاليات “شوت” بالإضافة إلى “خزينة الصقور” التي تحوي صور للمنتخب الوطني خلال مشاركاته في البطولات الآسيوية وتتويجه بالألقاب القارية وكذلك قمصان الأخضر طوال تاريخه بالنسخ السابقة من كأس آسيا، وغيرها من الفعاليات.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر

حساب المواطن يرد على سبب نقص الدفعة هذا الشهر

أول رد من متعب الحربي على عرضي الهلال والنصر

أول رد من متعب الحربي على عرضي الهلال والنصر

ومن المقرر أن يستقبل “بيت الصقر” جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الساعة الرابعة مساءً وحتى الـ12 صباحًا، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب الوطني، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.

وتبلغ مساحة بيت الصقر الواقع في منطقة كتارا 10.000 متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب الوطني.

وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير، وفي ركن المتجر سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب الوطني المتنوعة والتي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

 

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

بيت صقر - الإقبال الجماهيري - جماهير المنتخب السعودي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
صحة وطب‎

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

صحة وطب‎
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة...

أخبار رئيسية
لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين
أخبار رئيسية

لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

أخبار رئيسية
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
السعودية اليوم

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع...

السعودية اليوم
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
الرياضة

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

الرياضة
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
صحة وطب‎

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى...

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد
الرياضة

جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة...

الرياضة