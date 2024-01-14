إقبال على شراء الفقع بطريف والكيلو بـ 250 ريالًا

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شهد سوق الفقع “الكمأ” بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية هذه الأيام إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه بكيمات متوسطة مع بوادر الربيع وظهوره مبكراً هذا العام في صحاري المنطقة، وذلك في سوق خصصته بلدية المحافظة.
ويحظى السوق بعدد من أنواع “الفقع” الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالًا.
ويتوقع أن تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية.