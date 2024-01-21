إقبال مبكر على سوق الفقع بعرعر وسعر الكيلو يصل 200 ريال

يشهد سوق الفقع بعرعر في منطقة الحدود الشمالية، إقبالاً مبكراً هذا العام من الباعة والمتسوقين، رغم أن الكميات المعروضة ليست كبيرة، وهو ما جعل الأسعار في السوق تتفاوت بحسب الحجم، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 200 ريال، في حين يقدم آخرون 4 كجم بسعر 550 ريالاً، ويشهد سوق عرعر تبادلاً مع الأسواق في المحافظات المجاورة، مما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء.

شراء الفقع

عدسة “واس” رصدت الإقبال المبكر لشراء الفقع بالتزامن مع اقتراب الربيع، إذ يتوقع الكثير من المهتمين أن يشهد هذا العام عرض كميات كبيرة خلال الأسبوعين القادمين، كون منطقة الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي ينبت ويتكاثر في صحاريها نبات الرقوق والجريد، والتي تُعد من علامات ظهور الفقع، كونها تنبت جنباً إلى جنب، كما تشتهر المنطقة بزراعة أنواع مختلفة من الفقع مثل: الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي المتميز بلونه الأحمر.