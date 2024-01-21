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بالتزامن مع اقتراب الربيع

إقبال مبكر على سوق الفقع بعرعر وسعر الكيلو يصل 200 ريال

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١٦ مساءً
إقبال مبكر على سوق الفقع بعرعر وسعر الكيلو يصل 200 ريال
المواطن - واس

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يشهد سوق الفقع بعرعر في منطقة الحدود الشمالية، إقبالاً مبكراً هذا العام من الباعة والمتسوقين، رغم أن الكميات المعروضة ليست كبيرة، وهو ما جعل الأسعار في السوق تتفاوت بحسب الحجم، إذ يصل سعر الكيلو الواحد إلى 200 ريال، في حين يقدم آخرون 4 كجم بسعر 550 ريالاً، ويشهد سوق عرعر تبادلاً مع الأسواق في المحافظات المجاورة، مما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء.

الفقع

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شراء الفقع

عدسة “واس” رصدت الإقبال المبكر لشراء الفقع بالتزامن مع اقتراب الربيع، إذ يتوقع الكثير من المهتمين أن يشهد هذا العام عرض كميات كبيرة خلال الأسبوعين القادمين، كون منطقة الحدود الشمالية من أفضل الأراضي التي ينبت ويتكاثر في صحاريها نبات الرقوق والجريد، والتي تُعد من علامات ظهور الفقع، كونها تنبت جنباً إلى جنب، كما تشتهر المنطقة بزراعة أنواع مختلفة من الفقع مثل: الزبيدي المتميز بلونه الأبيض، والكمأ الأسمر والخلاسي المتميز بلونه الأحمر.

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