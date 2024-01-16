إقفال طرح يناير من الصكوك المحلية بـ 8.825 مليارات ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825 مليارات ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).

3 شرائح

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وستمائة وستة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنين وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039 ميلادي.