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إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٩ مساءً
إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، إتاحة ميزة مفاتيح المرور في تطبيق هواتف آيفون من أجل تحسين أمان الحسابات في المنصة.

مفاتيح المرور عبر إكس

وقالت المنصة عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها في منشور أخير: “نحن متحمسون اليوم لإطلاق مفاتيح المرور كخيار لتسجيل الدخول لمستخدمينا المقيمين في الولايات المتحدة على نظام iOS”.

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ووفقًا للمنصة، سيكون دعم مفاتيح المرور متاحًا فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تُتاح تلك الميزة على نطاق عالمي خلال الفترة المقبلة.

أهمية الميزة الجديدة عبر إكس

وأضافت إكس عبر صفحة لها في مركز المساعدة الرسمي أنها تشجع المستخدمين على استخدام الميزة الجديدة؛ لأنها تتيح لهم تجربة تسجيل دخول سلسة، فعند إنهاء إعدادها، يمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور المنسية أو إعادة تعيينها.

وتوفر ميزة مفاتيح المرور مستوى أقوى من الأمان للحسابات؛ لأنها تُنشأ على نحو فريد في الجهاز، وهي أقل عرضة للتهديدات الأمنية مثل الهجمات الاحتيالية مقارنةً بكلمات المرور التقليدية.

كيفية تطبيق الميزة الجديدة

ويمكن إنشاء مفتاح مرور لحساب إكس عبر التطبيق مباشرةً بعد تحديثه مباشرة عبر الخطوات التالية:

  1. من خلال الذهاب إلى الإعدادات والخصوصية.
  2. ثم الضغط على الأمان والوصول إلى الحساب.
  3.  ثم اختيار الأمان.
  4. ثم الضغط على حماية كلمة المرور الإضافية.
  5. ثم اختيار مفتاح المرور Passkey.
  6. ثم إدخال كلمة المرور، واتباع باقي التعليمات على الشاشة، كما يمكن حذف المفتاح لاحقًا من الإعدادات نفسها.

تأكيد الهوية ببصمة الإصبع

وتُخزَّن مفاتيح المرور في خدمة سلسلة مفاتيح آي كلاود iCloud Keychain، وللاستفادة منها في التطبيقات والخدمات والمواقع المختلفة، يجب أن يعمل هاتف آيفون بنظام التشغيل iOS 16 فما أحدث.

وتعتمد مفاتيح المرور Passkeys على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم؛ إذ تتطلب تأكيد الهوية ببصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجوه، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز.

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