القبض على مقيم روج 4 كيلو شبو في جدة إكس تطلق ميزة مفاتيح المرور في هواتف آيفون منتخب مالي يتعادل مع ناميبيا ويتأهلان سويًّا لدور الـ16 3 حالات تزيد احتمالية حدوث جلطة القلب والدماغ الفنون الأدائية بين جبال عسير والأوراس في مهرجان قمم مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج أسعار النفط ترتفع متجاهلة ارتفاع الدولار منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا تدشين أول مدرسة ابتدائية للموهوبات في جدة رئيس أرامكو: سيزيد الطلب على النفط بمقدار 1.5 مليون برميل
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا، إتاحة ميزة مفاتيح المرور في تطبيق هواتف آيفون من أجل تحسين أمان الحسابات في المنصة.
وقالت المنصة عبر أحد الحسابات الرسمية التابعة لها في منشور أخير: “نحن متحمسون اليوم لإطلاق مفاتيح المرور كخيار لتسجيل الدخول لمستخدمينا المقيمين في الولايات المتحدة على نظام iOS”.
ووفقًا للمنصة، سيكون دعم مفاتيح المرور متاحًا فقط للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تُتاح تلك الميزة على نطاق عالمي خلال الفترة المقبلة.
وأضافت إكس عبر صفحة لها في مركز المساعدة الرسمي أنها تشجع المستخدمين على استخدام الميزة الجديدة؛ لأنها تتيح لهم تجربة تسجيل دخول سلسة، فعند إنهاء إعدادها، يمكنك استخدام مفتاح المرور الخاص لتسجيل الدخول إلى الحساب عبر أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى تذكر كلمة المرور المنسية أو إعادة تعيينها.
وتوفر ميزة مفاتيح المرور مستوى أقوى من الأمان للحسابات؛ لأنها تُنشأ على نحو فريد في الجهاز، وهي أقل عرضة للتهديدات الأمنية مثل الهجمات الاحتيالية مقارنةً بكلمات المرور التقليدية.
ويمكن إنشاء مفتاح مرور لحساب إكس عبر التطبيق مباشرةً بعد تحديثه مباشرة عبر الخطوات التالية:
وتُخزَّن مفاتيح المرور في خدمة سلسلة مفاتيح آي كلاود iCloud Keychain، وللاستفادة منها في التطبيقات والخدمات والمواقع المختلفة، يجب أن يعمل هاتف آيفون بنظام التشغيل iOS 16 فما أحدث.
وتعتمد مفاتيح المرور Passkeys على المصادقة البيومترية لهوية المستخدم؛ إذ تتطلب تأكيد الهوية ببصمة الإصبع أو خاصية تعرّف الوجوه، خلافًا لكلمات المرور التقليدية التي تعتمد على استخدام الحروف والأرقام والرموز.