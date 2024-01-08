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تعتمد على إصدار مخصص من نظام التشغيل webOS

إل جي تطلق تلفازًا شفافًا يسمح برؤية ما خلفه

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٤١ مساءً
إل جي تطلق تلفازًا شفافًا يسمح برؤية ما خلفه
المواطن - فريق التحرير

قررت إل جي تقديم جهاز تلفاز شفاف يمكن للناس شراؤه هذا العام، إذ أعلنت الشركة عن جهاز التلفاز OLED Signature T الذي يتمتع بشاشة بقياس قدره 77 بوصة في معرض CES 2024.

مميزات التلفاز الجديد

ويتميز التلفاز بشاشة شفافة مع تباين متغير يمكن زيادته بضغطة زر واحدة عبر جهاز التحكم من بعد لجعل التلفاز يبدو مثل أي تلفاز عادي من فئة OLED أو تقليله إذا كنت تريد رؤية ما يوجد خلف الشاشة.

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ويحتوي التلفاز على عناصر واجهة مستخدم مخصصة تشغل الجزء السفلي من الشاشة، التي تبدو وكأنها فكرة نقلتها إل جي من تلفازها القابل للطي.

نظام التشغيل webOS

ويعتمد التلفاز على إصدار مخصص ومحسن من نظام التشغيل webOS، الذي يختلف قليلًا عن الإصدار الموجود ضمن أجهزة تلفاز إل جي العادية.

ولا تتساوى شاشة OLED Signature T مع الشاشات التقليدية من فئة OLED من إل جي من الناحية التقنية عند رفع معدل التباين، ويفتقر تلفاز OLED Signature T إلى تقنية Micro Lens Array التي أدت إلى تحسينات كبيرة في السطوع.

مكبرات الصوت

وأوضحت إل جي أن بعض المستهلكين يبحثون عن شيء جديد ومختلف، وهذا هو الهدف الأساسي للشاشات من فئة OLED المميزة من إل جي.

ويحتوي تلفاز OLED Signature T على مكبرات صوت في الجهة السفلية من الشاشة، ويستقبل جميع مقاطع الفيديو والصوت من جهاز Zero Connect Box،

الفائدة الرئيسية للشاشة الشفافة

ويمكنك توصيل جميع أجهزة البث ومنصات الألعاب بجهاز Zero Connect Box بدلًا من التلفاز، ويمكن وضعه على بعد قدره 360 إنش ما دام يحافظ على خط الرؤية مع التلفاز.

ويشغل معالج الذكاء الاصطناعي الجديد Alpha 11 التلفاز، ويعزز المعالج الأداء الرسومي بمقدار 70%، كما يعزز سرعة المعالجة بمقدار 30% مقارنةً بالجيل السابق من المعالج. وتعد الفائدة الرئيسية للشاشة الشفافة في أنه لم تعد لديك شاشة سوداء تَشغل مساحة رئيسية في غرفتك.

لوحة رقمية شفافة

ولا تحتاج أيضًا إلى وضع التلفاز على الحائط، إذ يمكنك وضعه في منتصف الغرفة أو حتى وضعه على النافذة دون حجب الرؤية.

وأضافت إل جي أيضًا ميزة Always-On Display إلى Signature OLED T لجعله لوحة رقمية شفافة، ويوجد أيضًا ميزة T-Bar التي يمكنها عرض شريط المعلومات في الجهة السفلية من الشاشة، وإظهار تنبيهات الأخبار، وتحديثات الطقس، في حين تظل بقية الشاشة شفافة.

وتعتزم إل جي طرح جهاز التلفاز Signature OLED T للبيع هذا العام، مع أنها لم تلتزم بعدُ بإطار زمني محدد.

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