إمارة الشرقية تكرم مواطنًا تبرع بكليته لطفل دون سابق معرفة

كرم الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الخميس، المواطن حسين بن شبيب آل شبيب الذي تبرع بكليته للطفل جواد حسين الناصر دون سابق معرفة.

موقف إنساني نبيل

وجاء التكريم تقديرًا لـ آل شبيب بعد موقفه الإنساني النبيل بتبرعه بإحدى كليتيه لإنهاء معاناة الطفل جواد، على الرغم من عدم وجود صلة قرابة أو سابق معرفة بين العائلتين، ليُنهي معاناة الطفل وأسرته التي دامت لأكثر من 6 سنوات.

هدية للطفل

وأثنى الأمير سعود بن بندر على هذه البادرة الطيبة التي يحث عليها ديننا الإسلامي الحنيف والإنسانية الحقة، مُذكراً بقول الله سبحانه وتعالى ( ومَنْ أَحْيَاهَا فكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاس جمِيعًا ).

ورفع آل شبيب شكره وامتنانه لنائب أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال والحفاوة التي لقيها، وقال: “لم يستغرق التفكير في التبرع إلا وقت قصير جداً، وكأن الله قد أكرمني بهذه الفرصة كهدية لي ولأفراد أسرتي الذين كانوا خير سند وخير مُعين”.

من جانبه قدم والد الطفل الناصر شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه لحرصهما على دعم المبادرات التي تُظهر إنسانية المجتمع وتكاتفه وترابطه في ظل توجيهات القيادة الرشيدة.

إشادة بإنسانية الرجل

ولاقى موقف حسين آل شبيب وتبرعه بكليته إلى الطفل، إشادة من رواد منصة “إكس”، الذين أكدوا إنسانية الرجل وبطولته التي لا مثيل لها.

فقال حساب يدعى “جهينة” “التبرع بالأعضاء عمل إنساني فهو ينقذ حياة الملايين من الناس ممن يعانون أمراضا مستعصية لا توجد لها أدوية من أجل الشفاء.. الله يكتب الأجر للجميع”.

وأضاف عبدالله الهمزاني “الله يكتب أجره ويجازيه خيرًا ويتم عليهما الصحة والعافية”.

وتابع بسام أحمد “ونعم الرجل والأخلاق الله يعوضه خير ويديم عليهما الصحة والعافية”.

وقالت أميرة السلمى “الله يحفظ مملكة الإنسانية التي تبني الإنسان بعيداً عن الشعارات الواهية أو التقليل في أهمية بناء الإنسان”.