إمارة مكة: الإحالة للنيابة العامة في حال تقديم الشكاوى الكيدية استقبال 7.6 مليون زيارة سنويًا.. استاد محمد بن سلمان حقائق وأرقام المرور: انشغالك بالهاتف المحمول يهدد سلامتك أثناء القيادة رئيس الريال لـ فينيسيوس: ستفوز بالكرة الذهبية قريبًا تدشين أبراج اتصالات مبتكرة في جزيرة أمهات مختبر سلامة الأغذية المتنقل.. جولات ميدانية وفحص فوري للمطاعم والمحال مصرية تشيد بشرطة الرياض في واقعة مع والدها: الحمد لله على السعودية هيئة التراث: 1000 موقع تراثي مغمور في السعودية جيسوس: نيمار لاعب رائع وأدهشني بإيجابيته مانشيني: لا أعرف لماذا يرفض لاعب شاب الانضمام لمنتخب وطنه؟!
حذرت إمارة مكة المكرمة اليوم الاثنين، من تقديم الدعاوى الباطلة وغير الصحيحة، لافتة إلى أن هذا الفعل يستوجب الإحالة للنيابة العامة.
وقالت إمارة مكة في بيان صادر عنها، إن كل من ثبت تقديمه ضد شخص بصفته الوظيفية أو الشخصية، بدعاوى باطلة أو غير صحيحة، سوف تتخذ بحقه قرار مجلس الوزراء رقم (94)، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.
وأضافت أنه يحال هذا الشخص للنيابة العامة وبإمكان المدعى عليه التقدم ضده (لقاء الحق الخاص) بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا للمادة 14 من نظام المرافعات الشرعية.