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بإمكان المدعى عليه رفع دعوى

إمارة مكة: الإحالة للنيابة العامة في حال تقديم الشكاوى الكيدية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٥ مساءً
إمارة مكة: الإحالة للنيابة العامة في حال تقديم الشكاوى الكيدية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت إمارة مكة المكرمة اليوم الاثنين، من تقديم الدعاوى الباطلة وغير الصحيحة، لافتة إلى أن هذا الفعل يستوجب الإحالة للنيابة العامة.

إحالة إلى النيابة

وقالت إمارة مكة في بيان صادر عنها، إن كل من ثبت تقديمه ضد شخص بصفته الوظيفية أو الشخصية، بدعاوى باطلة أو غير صحيحة، سوف تتخذ بحقه قرار مجلس الوزراء رقم (94)، المتعلق بالشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة.

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وأضافت أنه يحال هذا الشخص للنيابة العامة وبإمكان المدعى عليه التقدم ضده (لقاء الحق الخاص) بصحيفة دعوى أمام المحكمة المختصة وفقًا للمادة 14 من نظام المرافعات الشرعية.

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