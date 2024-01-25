إمارة مكة تحذر سالكي الطرق من أمطار وعواصف

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة تحذيرًا لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ؛ نظرًا للحالة الجوية غير المستقرة بالمنطقة.

أمطار بمكة المكرمة

وأهاب مركز إدارة الأزمات بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من الخميس حتى الاثنين المقبل.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).