Icon

أمر ملكي بترقية 193 عضوًا في سلك النيابة العامة القضائي Icon إنفاذ يقيم 26 مزادًا لبيع 224 عقارًا لمدة أسبوع Icon 6 خطوات لاستبعاد المشترك في التأمينات Icon إمارة مكة تحذر سالكي الطرق من أمطار وعواصف Icon للملاك بـ7 أحياء في الرياض.. انتهاء التسجيل بالسجل العقاري الاثنين المقبل Icon جراحة نادرة في بريدة تنهي معاناة مريضة دامت 4 أعوام Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تسجيل المطلقة وإضافة التابعين لها Icon لقطات لصقيع جبل اللوز بتبوك Icon بدر رجب يزين سماء السعودية الليلة Icon آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثاني غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الاثنين المقبل

إمارة مكة تحذر سالكي الطرق من أمطار وعواصف

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:١١ مساءً
إمارة مكة تحذر سالكي الطرق من أمطار وعواصف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة تحذيرًا لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ؛ نظرًا للحالة الجوية غير المستقرة بالمنطقة.

أمطار بمكة المكرمة

وأهاب مركز إدارة الأزمات بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من الخميس حتى الاثنين المقبل.

قد يهمّك أيضاً
منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج

مزايا الخاتم الذكي Galaxy Ring القادم من سامسونج

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر – جبل اللوز).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة